CdS – Spalletti spera che Kim sostenga le visite mediche nei prossimi giorni. Lo vuole già a Castel di Sangro

Spalletti ha finalmente ricevuto il nuovo difensore titolare dopo l’addio di Kalidou Koulibaly. Ormai si è arrivati alla conclusione dell’affare per Kim dal Fenerbaçhe e nei prossimi giorni il coreano potrebbe essere in Italia per sostenere le visite mediche di rito. Il mister azzurro Luciano Spalletti spera che il centrale possa sostenere le visite mediche per l’inizio della prossima settimana, così da averlo a disposizione nel ritiro di Castel di Sangro, dove il coreano dovrà capire gli schemi difensivi del mister da Certaldo.