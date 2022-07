CdS – Il ‘caso’ Politano sembra essere rientrato. Esterno pronto a restare a Napoli

Matteo Politano è stato uno dei calciatori più chiacchierati nelle ultime settimane in casa Napoli. L’esterno azzurro sembrava essere ormai con la valigia in mano, soprattutto dopo il poco impiego della scorsa stagione. L’ex attaccante dell’Inter sembrava essere in rapporti non proprio buonissimi con mister Spalletti, e per questo avrebbe voluto cambiare maglia. Secondo il Corriere dello Sport questo malumore dell’azzurro sembra essere ormai passato, e dopo il primo ritiro estivo, in cui ha potuto parlare con l’allenatore azzurro, è pronto a restare a Napoli per giocarsi le sue carte.