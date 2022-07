CdM – Solbakken, operazione alla spalla prima di venire al Napoli? Consulto con il medico che curò Mertens

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, scrive a proposito di Ola Solbakken, esterno d’attacco del Bodo-Glimt trattato dal Napoli. Secondo quanto riportato, il giocatore potrebbe prenderlo a gennaio a parametro zero, magari dopo un’operazione chirurgica per favorirne il recupero dal suo infortunio alla spalla, con il consulto del prof Castagna, coinvolto dal Napoli in occasione dell’infortunio alla spalla di Dries Mertens. Mentre la società norvegese vorrebbe 2,5 milioni per liberarlo adesso. Inoltre, la società partenopea ha contatti diretti con i suoi agenti, tra cui un intermediario coinvolto nella trattativa che ha portato Leo Skiri Ostigard in azzurro.