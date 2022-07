Alvino: “Ci sono speranze per un ritorno di Mertens al Napoli”

Carlo Alvino ha parlato a KKN sul futuro di Mertens.

Il giornalista campano ha dato importanti novità sul belga: “So per certo che il Napoli non andrà oltre alla sua offerta per Dries Mertens, ma sono fiducioso. Adesso toccherà a Luciano Spalletti esprimersi su un eventuale ritorno del calciatore, la sua decisione sarà importante per permettere all’attaccante di ritornare in azzurro”. Intanto Lotito ha escluso un possibile arrivo di Mertens alla corte di Sarri, motivo per cui ci sarebbero ad oggi ancora speranze di vederlo con la maglia partenopea nella prossima stagione.