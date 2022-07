Tuttosport – Napoli, si studia un doppio colpo per l’attacco: i dettagli

Tuttosport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. Il quotidiano ha fatto il punto della situazione sul mercato della società azzurra. Stando a quanto riportato dal quotidiano potrebbe in questi giorni muoversi qualcosa sul fronte Deulofeu e Simeone. La trattativa con l’Udinese dopo qualche giorni di standby sta continuando, così come quella con il Verona per Simeone.

“Il primo tassello è Deulofeu e si stanno limando i dettagli sia con il giocatore sia con l’Udinese. L’altro è Giovanni Simeone che arriverà dal Verona non appena (probabilmente già oggi) il Monza avrà definito l’acquisto di Petagna”. Si legge sul quotidiano.