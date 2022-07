Trevisani: ” Dybala non avrebbe giocato bene nel modulo di Spalletti. So una cosa sulla clausola”.

Il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di Paulo Dybala e della sua idea riguardante le qualità dell’argentino nello scacchiere tattico di Spalletti. Queste quanto affermato dal giornalista ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro: “Dybala in questa squadra non avrebbe avuto senso. Nel gioco di Spalletti uno come lui non sarebbe stato adatto. Un’altra cosa che ha impedito il suo arrivo è stata la clausola, che secondo me doveva essere nel mezzo tra quella accettata dalla Roma e quella offerta dal Napoli, ovvero 30 o 35 milioni di euro”.