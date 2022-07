Il difensore coreano Kim del Fenerbaçhe è sempre più vicino a diventare un giocatore azzurro. La trattativa tra il club di De Laurentiis e i turchi è ai dettagli, e il contratto sembra essere stato già definito. Come riportato da Tuttomercatoweb la fumata bianca è sempre più vicina e potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, in cui il coreano potrebbe arrivare in Italia per sostenere le visite mediche e poi iniziare il ritiro con il club di Spalletti.