Ssc Napoli – Amichevoli a Castel di Sangro, via alla vendita dei tagliandi: i prezzi

Sabato 23 luglio il Napoli arriverà a Castel di Sangro per la seconda parte della preparazione atletica in vista della prossima stagione calcistica. Gli azzurri saranno impegnati in 4 amichevoli di livello internazionale tutte allo stadio Teofilo Patini. Questo il programma degli eventi:

Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 Napoli vs Adana Demirspor Kulübü

Domenica 31 Luglio alle ore 20:30 Napoli vs Real Club Deportivo Mallorca.

Mercoledì 3 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Girona Futbol Club.

Sabato 6 Agosto alle ore 19:00 Napoli vs RCD Espanyol.

La vendita dei biglietti per ogni match avrà inizio oggi 20 luglio 2022 alle ore 15.00. Di seguito i prezzi

Tribune 40,00 €

Distinti 30,00 €

Curve 30,00 €

I tagliandi saranno acquistabili esclusivamente online. Ogni tifoso ne potrà acquistare al massimo quattro.