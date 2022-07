Sportitalia – Mertens vicino a un club di Serie A: i dettagli

Dries Mertens è molto vicino alla Lazio, questo quanto emerge dal tweet di Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato di Sportitalia. Stando a quanto raccolto, il belga ha avuto contatti con Maurizio Sarri. L’ex allenatore azzurro ha reso il numero 14 il centravanti più prolifero della storia azzurra e potrebbero lavorare ancora insieme.

“Ciro” ha sempre dato priorità al Napoli perché il suo desiderio è quello di continuare ad indossare i colori partenopei per non spezzare quel legame intenso con la città che dura da nove anni. La strada del rinnovo sembra però più tortuosa che mai. In questi giorni incontrerà l’entourage della società azzurra e se non dovesse esserci nessun accordo con ADL Dries è pronto a stabilizzarsi nella capitale.

Di seguito il tweet: