Sky – Ounas è pronto a lasciare Napoli su di lui un club di Serie A

Adam Ounas è pronto a lasciare Napoli, il Bologna lo ha individuato come rinforzo del reparto offensivo. Questo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato per Sky. L’attaccante azzurro potrebbe essere una risorsa per Mihajlovic, vista la sua versatilità sia come punta che come ala. Al momento non c’è un’offerta, ma un forte interesse da parte della società rossoblù.

L’algerino a Napoli non avuto molta fortuna a causa di qualche infortunio, dopo il prestito al Crotone nella scorsa stagione ha trovato con difficoltà spazio in azzurro. Adam sembrerebbe pronto a nuove esperienze