Il Napoli segue vari giocatori per il centrocampo, e tra questi c’è anche Antonin Barak dell’Hellas Verona. Il club azzurro dagli scaligeri segue con interesse oltre al centrocampista ceco, anche l’attaccante Giovanni Simeone. Come confermato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, gli azzurri sono molti interessati al fantasista, che viene valutato dai gialloblù tra i 20 e i 25 milioni di euro. La trattativa potrebbe entrare nel vivo in caso di cessione di un centrocampista.