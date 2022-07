Schira conferma: “Kim, si lavora per gli ultimi dettagli. C’è l’accordo”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Kim è il profilo scelto dal Napoli per sostituire Koulibaly, è l’obiettivo numero uno. Si lavorano sugli ultimi dettagli e sulla clausola da versare nelle casse del Fenerbahce. C’è l’accordo totale con il sud coreano: un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione fino al 2027.

Solbakken? Il Napoli ha superato la Roma, si può chiudere a breve. C’è l’intesa di massima con il calciatore, sempre con un accordo fino al 2027. Bisogna capire solo se sarà un’operazione nell’immediato o per il futuro, prendendolo a zero a gennaio.

Ounas? Ha un po’ di richieste, ormai è fuori dal progetto. Bologna, Monza, Salernitana sono alla finestra. Monza-Petagna? Quasi tutto fatto, sarà un prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 15 milioni di euro. Galliani ha già l’accordo con il calciatore, mentre il Napoli ha già il sì di Simeone per sostituire l’ex Spal. Andrà trovata poi la quadra col Verona, in attesa di capire se rientrerà anche Barak nei discorsi con Setti e la dirigenza veronese”.