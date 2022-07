Pistocchi: “Spalletti sta provando il 433 perché aspetta un colpo in particolare dal mercato”

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato del mercato del Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal.

Ecco le sue parole: “Sta provando una soluzione temporanea tatticamente, per avere la sicurezza di poter giocare con due disposizioni. La preferita da Luciano è il 4231 con il giocatore alle spalle della prima punta. Ma alla fine del torneo scorso, provando Mertens, si è visto che la squadra funzionava di più. E’ stato perfetto alle spalle di Osimhen”.

“Penso che Spalletti stia provando il 433 perché aspetta un calciatore in particolare, che arriverà dal mercato, parlo ovviamente del talentuoso Gerard Deulofeu dell’Udinese; inoltre mi auguro prolunghino il contratto a Mertens. Comunque lo spagnolo è perfetto per gli schemi di Luciano Spalletti. Al momento il Napoli non è competitivo come l’anno scorso, ma gli allenatori lavorano per migliorare la competitività. Penso gli acquisti fatti finora siano tutti azzeccati”