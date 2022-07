Parisi: “Per Kim non è ancora conclusa. Su Solbakken…”

L’agente FIFA Fabio Parisi ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio durante la trasmissione 1 Football Club.

Di seguito le sue dichiarazioni sul mercato del Napoli: “A Dimaro erano presenti i miei soci, Stefano Antonelli e Danilo Caravello, io non c’ero (ride, ndr), ma sono quelle situazioni che si fanno per mantenere i rapporti ed i contatti. Ci eravamo visti perché il Napoli era in cerca di un difensore, ma non abbiamo proposto nessuno dei nostri calciatori. Ormai il primo obiettivo conclamato degli azzurri è Kim, che ha una clausola rescissoria, dunque credo che sarà da mettere a posto il contratto col calciatore e, come sappiamo, i contratti di Adl sono molto professionali, dunque richiedono il giusto tempo. Chi viene al Napoli sa già che deve accettare determinate clausole, quindi non credo ci possano essere sorprese“.

“Obiettivo Dybala sfumato per l’Inter, cosa è accaduto? Il problema è che di Dybala si è iniziato a parlare prima del ritorno di Lukaku, quindi suppongo che sia cambiato qualcosa. Il ragazzo non ha voluto aspettare ulteriormente e si è accasato alla Roma. I tifosi nerazzurri non devono avere rimpianti per l’argentino, perché andrà via tutto dopo dieci minuti di Lukaku in campo. Sul fronte difensore, invece, l’Inter ha fatto una trattativa ed il problema sono state le tempistiche. La variabile De Ligt – Bayern Monaco ha fatto arrivare tanti soldi alla Juve che, di conseguenza, ha fatto saltare il banco. Ad oggi, però, i tre titolari nerazzurri sono gli stessi della passata stagione, dunque non si sono indeboliti. Ausilio e Marotta prenderanno sicuramente un altro difensore di livello, e non credo nemmeno che sia così semplice per il Paris Saint Germain prendere Skriniar“.

“Ounas in uscita, Solbakken è a Villa Stuart: può essere un nuovo calciatore del Napoli? Credo che la Roma sia avanti per Solbakken, ma non è ancora tutto fatto. In casa Napoli, se non esce qualcuno avanti non faranno nulla. Ovvio che se Ounas dovesse uscire, Giuntoli avrebbe già le idee chiare”.