Galliani: “Stiamo trattando per Petagna”

Adriano Galliani e il presidente del Monza, Silvio Berlusconi hanno fatto già tanti acquisti in questa sessione di mercato, ma non sembrano volersi fermare. Tra gli obiettivi del club brianzolo c’è Andrea Petagna, che sembra sempre più lontano da Napoli, proprio in direzione Lombardia. In questa settimana i due club potrebbero trovare un accordo, e l’Ad del club sembra volere l’attaccante ex Spal soprattutto per un rapporto quasi familiare. Queste le parole del dirigente ai microfoni di Repubblica.it: “Per Petagna stiamo trattando, gli voglio un gran bene, anche perché l’ho acquistato a 14 anni dalla Triestina”.