Fedele: “Il Napoli nella prossima stagione lotterà per arrivare sesto”.

Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, parlando della situazione attuale della squadra e di quali sarano secondo lui gli obiettivi a cui potrà puntare in campionato. Oltre a parlare della nuova squadra azzurra, si è parlato anche dei sostituti che avrebbe preso per gli addii di Petagna e Koulibaly. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Marte: “Io non capisco il Napoli per quali obiettivi punti nella prossima stagione, con un direttore sportivo che ammette di aver detto una bugia. Ci sta fare una rivoluzione, ma si doveva comunicare ciò che si voleva fare. Questa squadra non può lottare per il quarto posto, al massimo può competere per la sesta piazza. Si doveva prendere Dybala, ma la clausola da 20 milioni ha bloccato l’affare. Al fianco di Osimhen metterei una seconda punta, come potrebbe esserlo Muriel, ma di certo Deulofeu non è una seconda punta. Al posto di Koulibaly avrei preso Milenkovic”.