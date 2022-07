Del Genio: “Ci sono almeno tre società interessate all’acquisto del Napoli”

Paolo del Genio nel corso della sua trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni circa le voci di alcuni gruppi di holding interessate all’acquisto del Napoli. Stando a quanto riportato dal giornalista ci sarebbero tre gruppi che vorrebbero comprare la SSC Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non so nulla di preciso ma sento dire da molte parti che ci sarebbero dei gruppi interessati al Napoli. Non so se si tratta di Investcorp, non posso essere preciso sul nome del gruppo. Ma ci sono almeno due tre società che si sono fatte avanti per l’acquisto della Ssc Napoli. Nessuno di loro però è arrivato alla cifra che soddisfi De Laurentiis. L’anno prossimo potrebbe diventare l’anno decisivo per un eventuale vendita”.