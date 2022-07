Da Verona – Simeone, il club veronese rifiuta la prima offerta. Napoli pronto a rilanciare

Giovanni Simeone è sulla lista degli obiettivi di Cristiano Giuntoli. Stando a quanto riportato da Il Corriere di Verona, il Napoli avrebbe proposto al Verona la sua offerta per il calciatore, ma la squadra veneta pare abbia rifiutato:

“Giovanni Simeone è un obiettivo del Napoli, che sta lavorando alla cessione di Petagna proprio al Monza. Poi, partirà la stretta per ingaggiare il Cholito, su cui resta, peraltro, l’interesse del Siviglia. Tuttavia, in questi giorni è salito il pressing del Napoli, che ha individuato in Simeone l’attaccante ideale. Una prima offerta fatta al Verona, con un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, non ha preso quota, ma il Napoli è pronto a rilanciare”. Si legge sul quotidiano.