CdM – Monza su Petagna, previsto un incontro per definire l’accordo

Andrea Petagna è tra coloro i quali potrebbe non giocare nel Napoli la prossima stagione. Su di lui c’è il Monza, squadra neopromossa in Serie A, che ha mostrato interesse. In questi giorni infatti dovrebbe esserci un incontro per trovare un accordo tra le parti. Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli chiede circa 20 milioni per il prezzo del cartellino dell’attaccante. Il Monza, dal canto suo, ha messo sul piatto un’offerta da 15 milioni. In più la squadra lombarda punta al prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza.

In caso di partenza dell’attaccante Giuntoli ha già in mente il sostituto, si tratta di Simeone dell’Hellas Verona pronto ad indossare la maglia azzurra.