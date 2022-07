Agente Zerbin: “Parlerò con De Laurentiis e Giuntoli. Si giocherà un posto in azzurro”

L’agente dell’esterno azzurro Alessio Zerbin, Fulvio Valcareggi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della situazione riguardante il suo assistito. Il noto procuratore ha parlato delle possibilità che si gioca il giovane classe ’99 e come voglia conquistare la fiducia di mister Spalletti. Queste le parole dell’agente: “Zerbin ha tutte le carte da giocarsi per poter rimanere in rosa. Lui è giovane ma ha già dimostrato le sue qualità”. Poi è stato chiesto al procuratore anche cosa ne pensasse della prova del mister azzurro, che ha fatto giocare l’esterno da terzino e un paragone con Zambrotta: “Probabilmente ha giocato da esterno basso perché il mister ne aveva necessità, ma lui nasce da ala sinistra e si è affermato come tale. Come Zambrotta potrebbe avere un cambiamento di ruolo, ma lui si è già affermato come esterno alto a sinistra“.