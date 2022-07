La Roma, come riportato da TuttoMercatoWeb, ha scelto il giorno per presentare Paulo Dybala, ex giocatore della Juventus, alla stampa e ai tifosi. Infatti, come riportato dal sito, l’argentino sarà presentato il 6 agosto ed, inoltre, ha scelto di indossare la consueta maglia numero 21, a differenza della 10.