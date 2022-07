David Ospina non è più un calciatore del Napoli. Il suo contratto è scaduto lo scorso 30 giugno e ha salutato i tifosi partenopei. Dopo il post in cui ringraziava la città e i Napoletani per averlo accolto, anche la società azzurra saluta il portiere.

Sui social è apparso un video che racconta gli ultimi due anni del giocatore in cui sono mostrate le parate più belle che ha realizzato. “GRAZIE DAVID” si legge sul post. Di seguito il video: