L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo l’emittente televisiva La Reggina è scatenata sul mercato. Infatti dopo aver chiuso per Gagliolo, vuole chiudere la trattativa anche per Luca Mazzitelli del Monza e Folorunsho del Napoli. Inoltre, i calabresi sono in contatto con Ceppitelli, che avrebbe già accettato l’offerta.