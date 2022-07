Sky – Mertens, non è ancora finita! Dries vuole solo il Napoli

“Mertens? Io so che vuole restare a Napoli” così ha commentato Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, che torna a parlare del futuro del belga. Il calciatore non vuole nessuna altra squadra, desidera continuare a giocare per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mertens? Io so che vuole restare a Napoli. Non ha preso in considerazione nessuna altra squadra italiana perché si vede solo con il Napoli. C’è, però, ancora una bella distanza tra l’offerta del Napoli e quello che chiede Dries. Non è ancora finita ma sicuramente non siamo ancora arrivati ad un’intesa affinché possa rimanere”.