Sepe: “La salvezza della Salernitana paragonabile ad una cosa che mi è successa a Napoli”

Luigi Sepe, portiere della Salernitana ex Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole: “Salvezza Salernitana? Sono arrivato a Salerno che era metà gennaio e quello che ho visto in 5 mesi, penso di averlo ammirato solo a Napoli quando stavamo provando a vincere lo scudetto con Sarri. Cosa chiediamo a questa stagione? La voglia è di stupire e cercare di soffrire di meno. Ribery? Una persona fantastica, a parte in campo, è un giocatore che ti dà tanta allegria”.

Inoltre, ha aggiunto: “Davide Nicola? È una bellissima persona e un ottimo allenatore, ha un pregio: quando si sveglia al mattino è sempre carico e alla sera, dopo due allenamenti intensi, ancora ha parecchia energia. Questa è una cosa che ci fa crescere e ci stimola, ci fa guardare la giornata in modo diverso. La prima partita contro la Roma ci sarà Dybala, che match sarà? Paulo sarà stanco, non giocherà quella partita, è arrivato da poco si deve preparare (scherza; ndr). Il valore dei giallorossi sappiamo qual è, con ‘La Joya’ è cresciuto ancora di più naturalmente”.