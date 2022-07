Radio KKN – Del Genio boccia Dybala: “Ha segnato meno di Mertens in questi due anni”

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, del mancato acquisto di Paulo Dybala: “I tifosi azzurri non si devono abbattere: l’argentino è una scommessa, non una certezza. Infatti, l’ex giocatore della Juventus, in questi due anni, ha segnato meno di Mertens ed ha avuto vari infortuni”.