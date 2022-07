Imperatore: “Spalletti è un burattino nelle mani del presidente”

Vincenzo Imperatore, in un articolo per Il Fatto Quotidiano, ha fatto un focus sul Napoli. Questo è il titolo: “Finché Spalletti resterà un burattino nelle mani di De Laurentiis, il Napoli non vincerà mai”. Ecco quanto si legge all’interno del pezzo: “L’allenatore del Napoli, così come avviene nella maggior parte delle aziende familiari, è un burattino nelle mani del presidente. Ma non è Pinocchio e, come nella favola di Collodi, non si trova davanti Geppetto, quello che tutti credono un tenero vecchietto inerme e che è, invece, un efficiente capitano d’impresa che, sebbene antipatico ai tifosi, non ha mai tradito una coerenza gestionale nella conduzione della sua azienda-calcio”.

“Quante dichiarazioni durante il calciomercato smentite dai fatti, quante elucubrazioni che il ‘filosofo’ Spalletti ha visto schiantarsi contro la logica dei numeri e soprattutto contro la dinamica gestionale che ormai da circa quindici anni imperversa nel Napoli e che si basa sul concetto tanto caro al Presidente-Marchese del Grillo che urla ‘Io so io e voi nun siete un…’. Napoli, che non vince un campionato da 32 anni, si è auto-compiaciuta per un terzo posto conquistato nell’ultimo campionato, il più mediocre ed equilibrato degli ultimi anni, quando aveva elevate probabilità di aggiudicarselo prima che, come si sta verificando, Juve, Inter e Roma si rafforzassero. Mentre Conte tre anni fa, in una società come l’Inter, dove un successo arriva mediamente ogni dieci anni, ha messo in riga tutti con un messaggio preciso: ci si compiace solo salendo sul predellino con la scritta ‘the winner is…’. Un manager che vuole vincere deve vincere. E finora Spalletti è campione assoluto di bellissimi secondi posto. Se davvero vuole dimostrare di essere un ‘hombre vertical’ e non un burattino, rassegni le dimissioni prima che sia troppo tardi”, ha aggiunto Imperatore.