Il Napoli 2.0 di Spalletti, modulo e nuovi volti

Ad un mese dalla ripartenza della Serie A, stagione 2022-23, è tempo per tutte le squadre in campionato di rimetter testa e piedi in campo. Nuovi volti, nuovi moduli o perfezionamento dei vecchi schemi, con un calciomercato che ancora ferve di movimenti, cessioni e acquisti.

È il caso, ad esempio, del Napoli che da circa due anni partecipa attivamente alla lotta scudetto, ma non è ancora riuscito a raggiungere l’obiettivo. Un vero peccato se si pensa che nelle ultime stagioni la corsa alla vetta è stata realmente più equilibrata: dopo nove anni di indiscusso dominio bianconero, infatti, Inter e Milan hanno portato a casa il trofeo in una lotta che fino alla fine ha lasciato tutti col fiato sospeso, e al quale il Napoli, prima di Maurizio Sarri e poi di Luciano Spalletti, ha partecipato in prima linea fino ad un certo punto: ma cosa è andato storto?

È sicuramente questo uno dei tarli del tecnico toscano che sta già lavorando attivamente per andare a colmare le lacune di una squadra che sembra avere le carte in regola per vincere, ma continua a mancare l’obiettivo. Con un occhio alle quote vincente Serie A andiamo quindi a scoprire come Spalletti, e la dirigenza, cercheranno di dare un nuovo corso agli eventi.

Come sempre in questi casi la pausa estiva è un toccasana per capire da dove ripartire e qualche movimento nella rosa può contribuire in modo sostanziale. Ecco perché il calciomercato del Napoli continua ad essere tra i più movimentati: mentre la squadra è a Dimaro Folgarida per il ritiro precampionato, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non si ferma un secondo per garantire che tutto sia in ordine per la prossima stagione. Un segno sicuramente positivo che lascia trasparire la fiducia per Spalletti e la consapevolezza delle capacità di questa squadra, su cui c’è voglia di investire.

Le voci che fanno più rumore sono quelle sui rinnovi di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, ancora in trattativa con la società, mentre è finalmente confermato l’acquisto di Leo Ostigard, difensore del Brighton & Hove Albion, in prestito al Genoa negli ultimi sei mesi. Dopo estenuanti trattative, infatti, proprio in questi giorni, si stanno sistemando gli ultimi documenti, dopodiché Leo sarà a tutti gli effetti un azzurro. Tempo di ufficialità anche per il riscatto di Frank Zambo Anguissa e l’acquisto di Mathias Olivera, terzino dell’Uruguay in arrivo direttamente dal Getafe per la cifra di dodici milioni di euro più due di bonus.

Allo stesso tempo sono diversi i giocatori cui il club partenopeo ha rinunciato per la nuova stagione. Tra questi citiamo il capitano Insigne, che va al Toronto, Kevin Malcuit, Faouzi Ghoulam e il portiere David Ospina che lascia il Napoli dopo quattro anni e 103 presenze per andare all’ Al-Nassr, squadra dell’Arabia Saudita: sarà sostituito da Alex Meret. Da tutte queste informazioni, e dalle voci che ancora corrono e investono anche nomi di una certa levatura come quello di Paul Dybala, è evidente che il Napoli è intenzionato a spingere sull’acceleratore e a capire, e colmare, quel qualcosa che finora è mancato. Lo scudetto è raggiungibile, gli ultimi anni l’hanno dimostrato, e assolutamente alla portata di Luciano Spalletti che, siamo sicuri, quest’anno non si lascerà sfuggire l’occasione di portare il club partenopeo in testa alla classifica di Serie A.