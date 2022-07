Il Mattino – Napoli su Diallo: il Psg vuole cederlo, ma ci sono ostacoli: i dettagli

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale dopo la cessione di Koulibaly. Tra i nomi che interessano al Napoli, c’è quello di Kim del Rennes e di Diallo del PSG. Ci sono molte problematiche legate alla sua trattativa con il club francese, a parlarne è il quotidiano Il Mattino che scrive:

“Il Psg è pronto a cederlo nonostante lo abbia convocato per la tournée in Giappone. Per certi versi, l’uno vale l’altro. Solo che Diallo ha ingaggio di per sé assai alto (quasi 5 milioni di euro) e mica i parigini sono già disposti a dare una mano sul fronte dello stipendio. Insomma, tra Kim e Diallo dovrebbe uscire fuori il nome dell’erede di Koulibaly”.