Il Mattino – Kim-Napoli, il Rennes pronto a far saltare la trattativa

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulla trattativa tra il club azzurro e il Rennes per Kim. Stando a quanto riportato dal quotidiano la trattativa sarebbe in stand-by perché non si riesce a trovare un accordo sulla formula contrattuale. Il Rennes vuole il pagamento della clausola rescissoria, il Napoli, invece, vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto.

“Il Rennes è stanco dei tentennamenti e della retromarcia di qualche giorno fa da parte del Napoli. La settimana scorsa la trattativa era sul punto di saltare, se non fosse stato per il blitz di Giuntoli che ha pareggiato l’offerta e riaperto la speranza di ingaggiarlo. Kim, attraverso i suoi agenti, si è fatto sentire a Dimaro. Il punto è che il Napoli non vorrebbe versare la clausola ma vorrebbe strappare un prestito con obbligo di riscatto, stile operazione Anguissa”. Si legge sul quotidiano.