Fedele su Koulibaly: “Il contratto di 6 milioni è stato offerto quando i ladri già erano in casa”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, attualmente opinionista, ai microfoni di Radio Marte ha fatto il punto sul mercato del Napoli: “A dire il vero mi aspettavo finisse la storia con Koulibaly, ma non mi aspettavo di essere preso in giro dalla società azzurra in questo modo. L’ho ribadito più volte. La brutta figura di Giuntoli in conferenza è stata una delle pagine più brutte della comunicazione del Napoli degli ultimi tempi. Ci sono delle situazioni che non si possono cancellare”.

“Un mese e mezzo fa a Koulibaly era stato offerto un contratto di 3.5 milioni più bonus, dopo un mese e mezzo gli viene offerto un contratto di 6 milioni più il ruolo da dirigente quando ormai i ladri erano già in casa”.

Inoltre, Fedele, ha aggiunto: “La maglia non esiste più, ricordatevelo. Giocatori come Totti non esistono più. In questo mondo di business esiste il dio danaro, non baciate la maglia”. Ha concluso il noto dirigente ai microfoni di Marte Sport Live nel corso del consueto appuntamento ai microfoni dell’emittente napoletana.