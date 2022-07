CdM svela “Giuntoli aveva incontrato l’entourage di Dybala a Verona”

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. Il quotidiano ha svelato un retroscena circa la trattativa tra la società azzurra e Paulo Dybala. Questo quanto si legge:

“Il Napoli, per Paulo Dybala, ci ha provato molto seriamente, ha rivelato al suo entourage l’intenzione d’investire l’ingaggio di Koulibaly per Dybala: 6 milioni di euro a stagione, stavolta bonus compresi. I diritti d’immagine non erano un problema, Giuntoli ha incontrato in gran segreto i rappresentanti della Joya a Verona. La Roma l’ha convinto con il progetto tecnico, Dybala ha preferito l’entusiasmo di Mourinho”.