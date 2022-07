Calciomercato.com – Napoli, Kim a un passo dal vestire la maglia azzurra

La trattativa per portare Kim in azzurro potrebbe concludersi molto presto. Il Napoli ha mostrato forte interesse per il difensore, vista la necessità di sostituire l’uscente Koulibaly. Stando a quanto riportato dalla redazione di Calciomercato.com il calciatore sarebbe molto vicino al club di De Laurentiis.

Inoltre il portale online svela un retroscena: sulle tracce del difensore c’era anche la Juve, ma ha preferito puntare tutto su Bremer. Kim è stato seguito con attenzione da molti club per le due caratteristiche tecniche. Si attendono aggiornamenti.