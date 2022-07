Sebastiano Luperto, ormai ex giocatore del Napoli, è un nuovo giocatore dell’Empoli. Il difensore italiano, cresciuto nella società azzurra in cui ha esordito in Serie A, approda in Toscana con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il comunicato: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’SSC Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Luperto”.