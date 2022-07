A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Carlo Tarallo, parlando del calciomercato del Napoli e anche di Victor Osimhen.

Ecco le parole del giornalista sul nigeriano: “Oggi non si è allenato, e lui ha fatto un post social molto criptico nei giorni scorsi. Non voglio immaginare nemmeno che possano vendere anche lui, sebbene oggi si parli di Bayern Monaco forte sul ragazzo. Vero che Adl sta preparando il terreno per la cessione, ma tutte queste bugie e sotterfugi non fanno bene perché il Napoli non è una fabbrica di bulloni, bensì una fabbrica di sogni, e non si può giocare con i sentimenti della gente. De Laurentiis dovrebbe essere più responsabile nei confronti dei tifosi, perché ci sentiamo tutti snobbati da lui, che con noi è maleducato, dimenticandosi che grazie a noi ha accumulato tanti soldi”.