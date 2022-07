Il futuro di Nicolò Zaniolo con l’arrivo di Paulo Dybala alla Roma. A far luce sulla questione è Gianluca Di Marzio, in collegamento a Sky Sport: “La Juve prenderebbe Zaniolo solo con contropartite tecniche o con formule non definitive ecco. Da capire ora con Dybala se cambieranno le richieste della Roma o meno, lo capiremo presto, oggi è il Dybala-day. A oggi, Zaniolo è ancora in organico e magari ci resterà anche”.