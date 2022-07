Sky – Inter, la verità sull’incontro per Bremer: le ultime

Arrivano novità per Gleison Bremer. Come riportato da Di Marzio di Sky, è terminato l’incontro tra l’Inter e il Torino per il difensore brasiliano: “Presentata l’offerta dei nerazzurri per Bremer da 30 milioni più bonus più il prestito di Casadei. Il club nerazzurro non effettuerà ulteriori rilanci e aspettano una risposta dal Torino. Adesso è in corso un incontro tra Vagnati e l’entourage del difensore brasiliano”. Se l’Inter non chiuderà, e quindi in caso di risposta negativa del Torino, Bremer andrà alla Juventus, che ha fatto un’offerta superiore a quella dei nerazzurri. Ma ora è tutto nelle mani del Toro e degli agenti del brasiliano. Marotta aspetta una risposta.