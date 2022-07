Repubblica – Kim vuole il Napoli: salta l’accordo con il Rennes

Kim vuole il Napoli.

Questo è quanto sta trapelando nelle ultime ore, con gli azzurri decisi a chiudere l’affare per il coreano. Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui il difensore vorrebbe fortemente il Napoli e avrebbe mandato all’aria l’accordo con i francesi del Rennes: la società francese si era portata in vantaggio sul difensore avendo pagato la clausola pari a 20 milioni di euro, ma la volontà dell’atleta del club turco è stata decisiva; alcuni delegati della SSC Napoli sono arrivati in giornata ad Istanbul per formalizzare la chiusura dell’affare che porterebbe l’erede di KK nelle mani di Luciano Spalletti.