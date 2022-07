Napoli, i portieri diventano un caso: Meret resta o va via? Chi difenderà i pali della squadra azzurra?

Si è conclusa nel migliore dei modi la prima stagione del Napoli di Luciano Spalletti. Il tecnico è riuscito a riportare gli Azzurri in Champions League dopo la disfatta della stagione 2021, che ha visto i partenopei perdere l’accesso alla più importante competizione europea a causa della sconfitta in casa contro il Verona, aprendo la strada al quarto posto della Juventus. Ora la musica è diversa, perché dopo una stagione giocata ad alto livello (si è toccata anche l’ipotesi scudetto) l’obiettivo è stato raggiunto. Certamente fondamentale sarà rinforzare la rosa per essere ancora più competitivi e provare a vincere la Serie A, con lo Scudetto che manca sotto al Vesuvio dal 1991.

Bisogna ripartire dalle certezze e una di quelle è il reparto difensivo. Luciano Spalletti può contare la difesa più solida del campionato (stando all’ultima classifica di Serie A), a pari reti con il Milan: 31 subite. Questo è un dato molto interessante che sottolinea l’ottimo lavoro fatto dal tecnico e la qualità dei giocatori. Certo, con l’addio di Koulibaly si perde un pezzo fondamentale, ma certamente non imprescindibile. Merito anche dei portieri, Ospina e Meret, più volte decisivi. Il colombiano, però, ha scelto di lasciare il club: a 33 anni ha fatto le valigie per accasarsi in Arabia Saudita, precisamente all’Al-Nassr, firmando un contratto biennale.

Ecco quindi che, salvo sorprese, a prendere il posto di titolare sarà Meret. Il giovane portiere della Nazionale è pronto a raccogliere questa eredità, seppur nelle ultime settimane il suo futuro a Napoli è stato messo in bilico.

Meret rinnova a Dimaro, per il secondo si pensa a Sirigu, Marfella sarà il terzo

Il periodo di calciomercato estivo è forse il più intenso e ricco di notizie. Ogni giorno se ne dicono di ogni su calciatori pronti a partire per nuove mete. È successo lo stesso con Alex Meret, portiere 24enne del Napoli. Nelle ultime settimane il calciatore è stato più volte oggetto di speculazione, con un contratto in scadenza e, secondo molti, voglioso di cambiare aria. Però quello che filtra dall’ambiente azzurro è ben diverso: come riferito più volte dal DS Giuntoli, Meret è un punto fermo del Napoli del futuro, un giocatore attorno la quale costruire la squadra. A Dimaro dovrebbe firmare un contratto di 5 anni a 1,5 milioni di euro più bonus, con l’agente che ha confermato il tutto: la società è felice del giocatore e vuole continuare i rapporti con lui, seppur ci sono ancora delle incognite, specialmente perché Spalletti ha chiesto un portiere bravo con i piedi e l’errore contro l’Empoli è emblematico. Certo, la papera contro la squadra Toscana è più sfortuna come riferito anche da Dal Bello e non deve essere messa in discussione la dote tecnica di Alex.

La conferma di Meret allontana le voci di Kepa e Navas, economicamente molto dispendiose per le casse del Napoli, mentre si avvicina sempre di più l’ipotesi Sirigu o Tatarusanu. Il primo è sicuramente un ottimo portiere che anche nella cattiva stagione del Genoa si è fatto valere, mantenendo la porta inviolata per ben 10 incontri. Un estremo difensore di esperienza che potrebbe permettere al giovane Meret di crescere ulteriormente con i suoi preziosi consigli.

Infine come terzo portiere ci sarà Davide Marfella. Classe 1999, ha esordito in Serie A nel match contro lo Spezia che ha chiuso il campionato del Napoli. Il giocatore dovrà difendere i pali della squadra in caso di impossibilità dei primi due di giocare.