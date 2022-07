Marolda: “Ho paura del distacco che si sta creando tra società e tifosi”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda, che ha parlato del distacco che si sta creando tra società e tifosi.

Ecco le sue parole: “Ci aspettavamo che portando dei calciatori in scadenza potessero andare via, anzi, i segnali erano tutti in quella direzione. Il Napoli si trova costretto a riprogrammare e ringiovanire la formazione. È importante avere tutti i calciatori a disposizione o quasi tutti nel prossimo ritiro. Mi preoccupa molto il distacco che sta aumentando tra la società e la gente. Mi preoccupa molto perché la disputa non la leggo come fattore tecnico, ma come attacchi al presidente. Io ho molta stima per Spalletti che si sta facendo infettare dal virus della mala comunicazione. La sua assenza di stasera è molto grave, credo che sia per evitare domande scomode”.