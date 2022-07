Manzo: “Occhio a qualche nome come quello di Berardi”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto il giornalista Antonio Manzo, che ha parlato del mercato del Napoli e di qualche possibile nome alla Berardi.

Ecco le parole del giornalista: “È stato il ritiro di ciò che poteva essere e non è stato. Ci si aspettavano le parole di De Laurentiis e non sono arrivate. Stasera parlerà Giuntoli. La fotografia del mancato arrivo di Dybala è catastrofica, ma il Napoli sta andando nella direzione opposta. Ora bisogna pensare ai vari Deulofeu, Simeone e perchè no, Barak. Occhio anche a qualche nome nuovo come quello di Berardi che potrebbe essere più funzionale di Dybala. Il calciomercato piace anche per questo perché fa sognare e disperare”.