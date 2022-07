Nicolò Schira, esperto di mercato, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nella trasmissione Radio Goal, parlando dei possibili sostituti di Koulibaly, Ostigard e Kim.

Ecco le parole dell’esperto di mercato: “Non è Ostigard l’erede di Koulibaly, è un ragazzo giovane che ha giocato bene nel girone di ritorno con il Genoa. Il Napoli non ha mollato per Kim, un ragazzo che a mio avviso deve anche valutare il progetto. Lo dico con tutto il rispetto per il Rennes. Il Napoli fa la Champions”.