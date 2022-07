Imparato: “Lozano deve migliorare, attualmente preferisco il modulo 4-3-3”

A Radio Marte, nel corso di “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista Gaetano Imparato, parlando del Napoli e anche di Hirving Lozano e la questione moduli.

Ecco le parole del giornalista: “Lozano deve lavorare molto. È abbastanza presto e si deve lavorare sul diverso ruolo che avranno gli esterni quest’anno. Con questo nuovo 4-3-3 sarà diverso il modo di attaccare, quindi gli esterni dovrebbero tornare a produrre tanti gol. Se preferisco il 4-3-3 o il 4-2-3-1? Il problema non è tanto il modulo, ma chi va in campo. Il 4-2-3-1 fatto bene nella fase difensiva è anche più efficace del 433. Però in questo momento con gli uomini che ha il Napoli, il 4-3-3 è il modulo migliore. Osimhen vuole essere servito bene.”