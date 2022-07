Gazzetta – Petagna in direzione Monza: serve l’accordo con il Napoli

Andrea Petagna è sempre di più indirizzato verso il Monza.

Ne ha parlato anche l’edizione de La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’attaccante piacerebbe al Monza e lo stesso club lo accoglierebbe a braccia aperte. Ora bisogna solamente trovare un accordo con il Napoli: il club partenopeo vorrebbe ottenere un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro in base al numero delle presenza dell’attaccante ex Spal, mentre Galliani e Berlusconi vorrebbero esercitare la formula solo in caso di salvezza. I contatti proseguono.