De Maggio a Radio Goal: “Complimenti alla Roma per Dybala, sono deluso”

Walter De Maggio ha parlato a Radio Goal dell’affare Dybala.

Il giornalista si è definito dispiaciuto dalla situazione che si è creata, convinto di un sì dell’attaccante argentino alla destinazione Napoli: “Sono molto deluso, complimenti alla Roma per questo colpo straordinario”. La delusione di De Maggio è la stessa di tantissimi tifosi del Napoli, illusi in questi giorni da un affare che sembrava potesse avere tutte le condizioni per andare in porto: non sono bastate Champions e centralità nel progetto partenopeo a convincere la Joya, che ha scelto Roma per ripartire dopo l’addio doloroso con la Juventus e un mese di inattività.