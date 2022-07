CorrSport – Marsiglia e Nizza pronte a fare sul serio per Ounas

Adam Ounas sarebbe oramai finito sul mercato.

Bisognerebbe capire solamente quale meta verrà scelta dall’algerino per rilanciarsi; come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport non è da escludere un ritorno in Francia: qui sarebbero Marsiglia e Nizza a chiedere il cartellino del fantasista ex Cagliari e Crotone. Per il Napoli è cedibile, non rientra nel giro della prima squadra e dunque fa parte della categoria esuberi di cui bisogna mettere a posto il futuro al più presto per lavorare al meglio agli acquisti in entrata, vero obiettivo della società dopo i diversi addii della scorsa stagione.