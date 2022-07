Bucchioni: “Pensavo Dybala arrivasse, il mercato del Napoli è da 4.5”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista, parlando del passaggio di Dybala alla Roma, e del mercato del Napoli fino ad ora.

Ecco le parole del giornalista: “Dybala a Napoli mi sembrava che a quelle cifre fosse fattibile sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dell’immagine. Sarebbe stato un continuo della storia Argentina a Napoli. Avrebbe avuto il posto da titolare e la Champions League. De Laurentiis non ha fatto il colpo e le motivazioni ce le avrà. Un po’ di delusione c’è. Speriamo che il presidente abbia in serbo qualcos’altro”.

“Ci sono altri Dybala in giro, magari ti stupiscono con un altro colpo. Un voto alle operazioni attuali? Insufficiente. Una squadra che ha perso i giocatori fondamentali dovrebbe avere come voto 4.5/5. Il pessimismo non porta da nessuna parte, ci sono delle operazioni in ballo e vedremo chi porteranno a casa”.