Bianchini: “Questo nuovo accordo con Sorare è un passo avanti per la crescita del Napoli”

ll Napoli, sui social, ha ufficializzato la partnership con Sorare, gioco di fantacalcio basato sulla proprietà di carte digitali. A commentare l’accordo è stato Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer del club azzurro.

Ecco le sue parole: “Siamo molto contenti che Sorare diventi uno dei nostri global sponsor: è un passo avanti nella crescita del club, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Cerchiamo sempre nuove opportunità per sfruttare al meglio le nuove tecnologie e per migliorare l’esperienza dei tifosi. Questa partnership ha un enorme potenziale e siamo impazienti di lanciare le prime carte in vista dell’inizio della stagione 2022/23”.