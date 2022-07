Arpaia: “Chiederei a Giuntoli cosa ha in mente la società”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto il giornalista Gennaro Arpaia, parlando della situazione della società azzurra e del mercato partenopeo, e chiedendo il parere di Giuntoli.

Ecco le sue parole: “Questo Dimaro 2022 rischia di poter superare il Dimaro 2016 quando partì Higuain. È un ritiro che resterà nella testa dei tifosi soprattutto per l’addio di Koulibaly. Chiederei a Giuntoli cosa ha in mente la società. Perdere Koulibaly può anche essere una pagina da cambiare, ma perdere i tifosi sarebbe una cosa non buona in una stagione dove serve vicinanza. Un voto al ritiro? Sicuramente sufficiente, c’è una tifoseria diversa da quella che vediamo al Napoli. Rispetto allo scorso anno è stata sicuramente una bella esperienza. Al ritiro do un 6.5/7 e spero di dare 8 a Castel di Sangro”.