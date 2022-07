Alvino: “ADL al momento non è dell’umore giusto per parlare”

Carlo Alvino commenta le ultime notizie in casa Napoli da Dimaro a Radio Gol. Secondo Valter De Maggio, i tifosi avrebbero ragione ad essere delusi. Alvino appoggia la tesi di De Maggio, ma aggiunge di rimanere cauti e rilascia queste dichiarazioni su ADL:“Al momento Aurelio De Laurentiis non è dell’umore giusto per parlare, ecco perché non vuole interagire e non ci ha messo ancora la faccia. Sono abbastanza convinto che il presidente del Napoli parlerà a Castel di Sangro, quando ci sarà il lancio della nuova maglia. È molto probabile che De Laurentiis si presenterà in conferenza stampa a parlare con i giornalisti. Anche perché magari a Castel di Sangro saranno sistemati anche alcuni colpi di mercato“.